ONU: acesso às tecnologias de informação e comunicação estagnou O acesso às novas tecnologias e à sociedade da informação está estagnado, segundo um relatório da ONU, apesar de mais da metade da população mundial já utilizar celular e de uma em cada oito pessoas já possuir um computador. A União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), entre outras organizações, divulgaram hoje um "Índice de Oportunidade Digital". Este índice mede a facilidade de acesso dos cidadãos de cada país às tecnologias da informação, além de como os habitantes aproveitam as oportunidades de crescimento e desenvolvimento oferecidas. O índice pode variar de 0 (nulo acesso a qualquer serviço de telecomunicações) a 1 (país onde as tecnologias são totalmente acessíveis, tanto por disponibilidade como por preço). A média mundial está na faixa de 0,37.Segundo o relatório, os países com o Índice de Oportunidade Digital mais altos do mundo são Coréia do Sul (0,79), Japão (0,71), Dinamarca (0,71) e Islândia (0,69). Por continentes, a Europa fica em primeiro (0,55), seguida pelas Américas (0,40), Ásia (0,38), Oceania (0,33) e África (0,20). Embora o avanço das tecnologias no mundo continue estagnado, as já existentes estão bastante avançadas, como o telefone celular. Este aparelho é o motor do progresso da sociedade de informação em muitos países em desenvolvimento. Mobilidade De acordo com o relatório, que será elaborado pela ONU anualmente até 2015, cerca de 3,3 milhões de pessoas são usuárias de telefone celular, ou seja, 51,76% da população mundial. Na Europa, essa porcentagem é de 124,32% e na Oceania, 109,92%. Isso significa que, em média, cada pessoa usa mais de um aparelho. Nas Américas, o índice é de 78,94%, e na Ásia, de 37,96%. Na África, 15,92% da população possui um aparelho de telefone celular. Além disso, o computador pessoal entrou com força em muitos lares e locais de trabalho. A média mundial chegou a 12,26 computadores para cada cem habitantes, cerca de 772 milhões de máquinas no mundo todo. Enquanto na África só existe 1,57 computador pessoal para cada cem pessoas, na Ásia há 6,02. A Europa possui 28,09 computadores pessoais para cada cem habitantes, as Américas, 33,62, e a Oceania, 51,07. Nesse último continente, mais da metade da população se conecta à internet (52,24%). Em seguida vêm a Europa (31,23%), as Américas (30,81%), a Ásia (8,15%) e a África (2,58%).Para que essas porcentagens aumentem, os especialistas consideram necessário reduzir o preço para se navegar na internet. No final de 2005, o valor médio era de US$ 32,67 por 20 horas de conexão. No entanto, os habitantes da Oceania e da África pagavam muito mais caro (US$ 116,68 e US$ 47,09 respectivamente) do que os europeus, asiáticos e americanos (US$ 18,69, US$ 19,29 e US$ 26,09). A grande matéria pendente para que o acesso às tecnologias de informação e comunicação seja comum a todo mundo é a conexão à internet por banda larga, segundo os especialistas. Apenas 2,5% da população mundial possuem uma conexão de banda larga e a maioria desses privilegiados está nas Américas e na Europa (5,6% e 5,4%, respectivamente). Na África, a proporção não chega nem a 0,1%.O objetivo da ONU é que todo o mundo tenha acesso à internet até 2015, uma meta fixada na última Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, realizada na Tunísia em novembro de 2005.