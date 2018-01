ONU, Google e Cisco lançam portal

A Organização das Nações Unidas (ONU) se uniu nesta quinta-feira, 1º, aos gigantes da tecnologia Google e Cisco para lançar um portal digital que permitirá acompanhar os progressos do mundo todo rumo aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), cuja meta é reduzir a pobreza extrema pela metade até 2015. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apresentou o site (www.mdgmonitor.org) à imprensa, acompanhado por altos executivos das duas empresas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Para Ban, a iniciativa é um "novo farol na luta contra a pobreza e a desigualdade", além de uma "ferramenta inovadora", que permitirá uma maior participação do público nos Objetivos do Milênio. O portal reúne a informações socioeconômicas mais atualizada das Nações Unidas sobre os 130 países em desenvolvimento, apresentada de uma forma fácil de navegar, explicaram os seus criadores. Uma das ferramentas permite ao usuário percorrer o globo usando as imagens de satélite do serviço "Google Earth" e entrar em cada país para conhecer os seus dados e o nível de progresso nos oito pontos que constituem os Objetivos do Milênio. "Pela primeira vez, com um clique de mouse, temos acesso a toda a informação referente aos ODM", ressaltou o secretário-geral. Ban foi acompanhado pelo chefe de tecnologia do "Google Earth", Michael T. Jones, e pelo vice-presidente principal da Cisco, Carlos Domínguez. Jones disse que o "mdgmonitor" se enquadra no propósito de aproximar o indivíduo da realidade do planeta. Para isso, lembrou, o Google lançou em 2005 o seu serviço de imagens de satélite, que atualmente conta com mais de 300 milhões de usuários. "Qualquer usuário agora poderá voar a qualquer lugar no mundo e ver o que está sendo feito para atingir os ODM, e incentivar o seu Governo a ajudar", apontou o executivo. A ONU espera que o portal sirva de ferramenta, especialmente no Ocidente, para que a opinião pública pressione os Governos a cumprir o compromisso de aumentar a ajuda financeira às nações mais pobres do planeta. Parte do mundo em desenvolvimento conseguiu reduzir os seus índices de pobreza extrema nos últimos anos. Mas a situação em outras regiões, como a África Subsaariana, continua sendo grave. Analistas temem que alguns países não alcancem nenhum dos ODM, de acordo com os relatórios das Nações Unidas. "Nosso cartão de pontuação global tem altos e baixos. Há mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia e milhares de crianças morrem vítimas de doenças que podem ser combatidas. Esses fatos devem nos incentivar a fazer mais", disse o Secretário-geral. Ban acrescentou que o mundo conta com os recursos necessários para atingir as metas na luta contra a pobreza que a comunidade internacional estabeleceu há sete anos, mas "falta a vontade Política". Os oito ODM são erradicar a pobreza extrema e a fome, conseguir a educação primária universal, promover a igualdade de gênero, reduzir a mortalidade infantil, combater a aids, incentivar uma associação mundial para o desenvolvimento, melhorar a saúde materna e garantir o desenvolvimento sustentável.