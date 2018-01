ONU lança site sobre o direito à alimentação A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) anunciou nesta quinta-feira, 15, o lançamento de um novo site interativo destinado a aumentar a consciência sobre o direito à alimentação, com informação, material educativo, cursos de aprendizagem e uma biblioteca virtual. No portal, destinado a responsáveis políticos, juristas, membros da sociedade civil, pessoal da ONU e do mundo acadêmico e o público em geral, os usuários podem encontrar orientação, métodos e instrumentos para avançar na aplicação do direito à alimentação em seus países. O novo site oferece, entre outros recursos, material educativo, um curso de aprendizagem eletrônica a distância e uma biblioteca virtual com manuais, relatórios técnicos, notas sobre políticas, estudos de casos e diversas publicações. O direito à alimentação diz que toda pessoa tem direito a contar com um acesso regular a alimentos suficientes, nutritivos e adaptados à sua cultura para desenvolver uma vida saudável e ativa. A coordenadora da Unidade sobre o Direito à Alimentação da FAO, Barbara Ekwall, disse que a informação "é essencial para garantir o direito à alimentação", pois só as pessoas informadas podem reivindicar seus direitos, que são respeitados e protegidos nos países conscientes de suas obrigações.