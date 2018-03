ONU tem ajuda pronta para Sudão do Sul depois de cessar-fogo A Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão do Sul está se preparando neste sábado para enviar ajuda para as cidades afetadas pelo conflito no país, mas espera para ver se o novo cessar-fogo entre o presidente e o líder rebelde vingaria, antes de levar os suprimentos.