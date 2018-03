Onze pessoas são presas em protesto na Paulista Aumentou para onze o número de pessoas detidas após o protesto desta quinta-feira, 01, em São Paulo. Uma mulher foi ferida, após ser atingida por um PM com um cassetete. Cerca de 400 manifestantes participaram da passeata, que passou por ruas do centro e chegou até a Avenida Paulista. Os suspeitos foram detidos depois da tentativa de vandalismo. A Paulista só foi completamente liberada às 21h45. Os detidos foram levados para o 78.º DP (Jardins). Até as 23h30, cerca de 30 manifestantes ainda protestavam na frente da delegacia.