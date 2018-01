Opera lança nova versão de seu navegador Nem só de Internet Explorer e Firefox vive o mundo dos navegadores. A Opera software lançou nesta semana a edição 9 do seu programa navegador. Embora o aplicativo amargue um pálido quarto lugar na preferência do internauta (dados de mercado indicam que ele é menos usado que o Safari, o browser da Apple), o aplicativo apresenta um conjunto consistente de funcionalidades num aplicativo relativamente leve. Também gratuito, a nova versão abandonou os banners publicitários que sempre apareciam na versão 8.5, e agora traz um cliente para redes BitTorrent, o que permite gerenciar o compartilhamento de arquivos nestas redes diretamente a partir do navegador. O recurso, no entanto, peca por não ter todas as funcionalidades de um cliente completo de BitTorrent, como o de selecionar um arquivo individual dentro de um pacote de downloads. Como os concorrentes, o Opera traz o suporte aos widgets, ferramentas que podem ser adicionadas ao navegador, como softwares para mostrar a previsão do tempo, acompanhar cotações de ações, canais RSS, entre outras funções. A navegação por abas continua como em versões anteriores e a desenvolvedora alega progressos significativos em performance no suporte a aplicações escritas em Javascript. O Opera conta com versões para celulares e vários sistemas operacionais como Windows, Mac OS, Linux, Free BSD e até mesmo o ambiente corporativo Solaris.