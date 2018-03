Operação 24 Horas da polícia prende 356 no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 356 pessoas durante a Operação 24 Horas, que teve início na terça-feira e terminou ao meio-dia de ontem. O objetivo especial da operação foi o de cumprimento de mandados de prisões e captura de foragidos. De acordo com o subchefe de polícia, delegado Álvaro Steigleder Chaves, nessa segunda edição da Operação 24 Horas foram presas 356 pessoas, sem contar as abordagens e termos circunstanciados.