Operação Azahar prende 67 pessoas em todo o mundo O Ministério do Interior da Espanha divulgou no último dia 24 os resultados da Operação Azahar, desencadeada em mais de 20 países para combater uma rede mundial de veiculação e distribuição de pornografia infantil pela Internet. As investigações identificaram mais de 146 suspeitos em todo o mundo, sendo que 67 foram presos. Foram realizadas ainda 479 buscas em residências que resultaram na apreensão de 428 computadores e laptops. Na Espanha, país que comandou a operação, 22 pessoas foram presas. Já na Polônia foram efetuadas 12 prisões e realizadas mais de 350 buscas em residências. Brasil No Brasil, a Operação Azahar foi realizada pela Polícia Federal na última quarta-feira, dia 22. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em 11 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Sergipe, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais). Foram apreendidos diversos computadores, drives, HDs, fitas VHS e disquetes. O material já está sendo analisado por peritos da PF para comprovação do crime previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (produção ou divulgação fotográfica e similares, utilizando-se de crianças ou adolescentes em cenas pornográficas de sexo explícito ou vexatória).