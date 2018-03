Operação contra roubo de cargas prende 15 na Grande SP

Pelo menos 15 pessoas foram presas esta manhã durante a operação R1, do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), na região do Grande ABC paulista, Osasco e capital. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, além dos presos, uma menor foi apreendida, assim como armas de fogo, drogas e motos roubadas. A operação conta com 110 policiais, que estão cumprindo 46 mandados de busca e apreensão e 38 mandados de prisão. Os suspeitos fazem parte de uma quadrilha do ABC envolvida em crimes como seqüestros, roubo de veículos, tráfico de drogas e roubo a condomínios.