Operação da PF contra fraude no RS termina com 7 presos A Polícia Federal prendeu sete pessoas - cinco com mandados expedidos pela Justiça e duas em flagrante, por porte de arma - em operação de combate a fraudes em Triunfo, a 75 quilômetros de Porto Alegre, nesta quarta-feira, 11. Iniciada em outubro do ano passado, a partir do indício de compra de votos, a investigação descobriu que um grupo de pessoas se perpetuava infiltrado nos poderes Executivo e Legislativo desviando recursos públicos. A Justiça também determinou o afastamento cautelar de 26 servidores da prefeitura e da câmara municipal.