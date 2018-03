Operação da PF em 14 Estados prende seis por pedofilia Um padrasto que assumiu na internet abusar da enteada de 9 anos de idade foi um dos episódios chocantes revelados na Operação Proteja Brasil, desencadeada em 14 Estados pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 21. O balanço até 18h indicava seis pedófilos presos: dois no Rio Grande do Sul, e outros em Goiás, Paraná, Pernambuco e Minas Gerais. A ação é uma tentativa de repressão ao turismo sexual e à pedofilia durante a Copa do Mundo.