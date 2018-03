Operação da PF não deve afetar PT nas eleições, diz 'FT'

A prisão do banqueiro Daniel Dantas, dono do grupo Opportunity, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, entre outros, "vai lembrar aos eleitores o desempenho fraco do PT no combate à corrupção" mas "não vai afetar as eleições municipais de outubro" por causa do bom estado da economia brasileira, disse o jornal britânico Financial Times (FT) que noticia, em sua edição desta quarta-feira, os resultados da Operação Satiagraha. Segundo o jornal, a polícia afirma ter juntado provas de que Dantas e Nahas estavam envolvidos no desvio de recursos públicos, corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de impostos e estão ligados ao "gigantesco escândalo de compra de votos, mensalão". "Aquele escândalo abalou o atual governo em 2005, quando foi revelado que o Partido dos Trabalhadores, no poder, comprou votos de congressistas", informa o FT a seus leitores. "O escândalo prejudicou a imagem e a popularidade do presidente Luiz Inácio da Silva na época." Segundo o 'FT', a polícia disse que encontrou US$ 1 milhão na casa de Dantas, "dinheiro que seria destinado para subornar oficiais para que o nome dele e da mulher fossem tirados da investigação". O jornal reproduz declarações do delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que coordena a investigação, dizendo que os agentes ficaram assustados com o nível de intimidação e a insistência nas tentativas de suborno encontrados. O caso também foi noticiado pelo jornal espanhol El País, que afirma que "durante os seis anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram feitas mais prisões por corrupção do que em décadas anteriores. "Só em 2007, foram detidas 2.800 pessoas em 188 operações. Neste ano já há 1.700 detidos em 97 operações policiais." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.