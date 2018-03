Operação da PM deixa oito mortos em favela do Rio Uma operação policial deixou nesta sexta-feira ao menos oito supostos traficantes mortos, na favela Minha Deusa, em Realengo, no Rio de Janeiro, informou a polícia fluminense. O número de mortos pode subir, segundo a Polícia Militar. "Houve intensos confrontos e a operação ainda não acabou. Pode ser que haja mais vítimas", disse à Reuters uma assessora do Departamento de Relações Públicas da Polícia Militar. A PM alega que foi recebida a tiros logo que iniciou a operação na favela, na zona oeste da cidade. A ação contou com apoio de um helicóptero da Polícia Civil, que também foi alvo de disparos. A operação tem como objetivos apreender armas e drogas, mas há informações de que traficantes rivais da Vila Vintém estariam tentando invadir a favela Minha Deusa para dominar os pontos-de-venda de drogas. Na operação, a polícia apreendeu três fuzis, três metralhadores, três granadas, uma escopeta, um colete à prova de balas, cinco carros roubados e drogas. (Por Rodrigo Viga Gaier)