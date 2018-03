Operação da PM deixa seis mortos na zona oeste do Rio Seis supostos traficantes morreram hoje durante tiroteio com policiais na Favela Minha Deusa, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM) informou que todos morreram no local e que, até o momento, não foram identificados. Deflagrada no início da tarde, a operação visa a apreensão de drogas e armas e conta com o apoio da Polícia Civil, segundo a PM. Balanço parcial aponta que haviam sido encontrados cinco veículos, três fuzis, armas, três granadas, coletes à prova de bala, carregadores e munições de diversos calibres. Também houve a apreensão de droga, mas sua quantidade ainda não foi especificada.