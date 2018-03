Operação da PM fecha dois bingos clandestinos Duas casas apontadas como bingos clandestinos, em Araraquara, no interior de São Paulo, foram fechadas ontem, durante operação da Polícia Militar com apoio da Receita Federal. Ninguém foi preso. Em um dos pontos, no Centro, funcionava um antigo estabelecimento que já foi fechado duas vezes pela polícia. O segundo local ficava em uma casa na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, próximo à Cutrale, que escondia as máquinas de videobingo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os estabelecimentos foram monitorados nos últimos dias para constatação de jogo ilegal. No bingo do Centro, cinco mulheres e duas funcionárias estavam no local. Havia 18 computadores montados e outros já desligados. Uma cliente confirmou a utilização dos aparelhos para jogo. Na outra casa, mais de dez máquinas de videobingo e R$ 1,4 mil foram apreendidos. O dono não foi encontrado.