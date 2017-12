Operação desmantela quadrilha e prende 10 em RS e PR Uma operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, com participação das polícias Federal, Civil e Militar do Rio Grande do Sul, desmantelou uma quadrilha de assaltantes de bancos, empresas, postos de combustíveis e praças de pedágios hoje. Sete pessoas foram presas em Caxias do Sul e três em Colombo, no Paraná. Entre elas estão um soldado e um sargento da Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) e três mulheres. Outro integrante do grupo estava preso desde o dia 22 de agosto. A investigação começou no dia 19 de agosto, quando pessoas ligadas à quadrilha reagiram a uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar baleando e ferindo três policiais e tomando deles três pistolas de uso exclusivo das forças de segurança. Ao seguir as pistas deixadas pelo grupo, a polícia descobriu que um líder conhecido como Marquinhos aliciava policiais, convidando-os a participar dos ataques da quadrilha. Além das prisões, foram recuperadas duas das três armas levadas no dia 19 de agosto, explosivos e roupas usadas nos assaltos.