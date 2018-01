Operação detém 67 pessoas por pedofilia na Europa Pelo menos 67 pessoas foram detidas em uma operação contra a posse e distribuição de pornografia infantil pela Internet, coordenada pela Interpol na França, Espanha, Bélgica, Holanda e Eslováquia. Segundo a Direção Geral da Polícia espanhola, o maior número de detenções aconteceu em território francês, 38, enquanto na Espanha foram detidas dez pessoas; na Eslováquia, nove; na Bélgica, sete; e na Holanda, três. Todos os detidos na operação, denominada "Baleno", possuem amplos conhecimentos informáticos, um alto nível cultural e entre eles há vários professores universitários, segundo as fontes. Os detidos obtinham arquivos de pornografia infantil por meio de um complicado sistema de download, que incluía a utilização de vários programas e sistemas de encriptação para ocultar os dados e despistar ações de rastreamento. Paralelamente à atuação da Interpol, a Polícia espanhola realizou hoje outras duas operações contra a distribuição de pornografia infantil, nas quais foram detidas dez pessoas em diversas regiões do país. Na chamada operação ´Trigger´, a polícia deve quatro espanhóis que faziam o intercâmbio de materiais em salas de chat e IRC. Eles também trocavam arquivos com pessoas em outros países, segundo a investigação. Já a chamada operação ´Iceberg´ envolveu a colaboração da polícia finlandesa, que desbaratou uma rede de troca de arquivos com 18 detenções em vários países europeus, não divulgados, e mais seis suspeitos na Espanha. As informações obtidas serão enviadas para os países de origem destes usuários para facilitar as investigações locais contra redes de pedofilia na internet.