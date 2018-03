Operação do Bope deixa um morto no Rio Um suposto traficante, ainda não identificado, morreu na madrugada de hoje durante um tiroteio entre policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e um grupo de homens armados na favela Vila Vintém, em Padre Miguel, zona oeste do Rio. A operação, segundo a Polícia Militar (PM), começou por volta das 3 horas e tinha o objetivo de coibir o tráfico de drogas e realizar apreensão de armas. Foram apreendidos com a vítima uma arma calibre 40 e 26 sacolés de cocaína. O homem chegou a ser socorrido ao hospital Albert Shweitzer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ninguém foi preso. Bala perdida Uma menina de 10 anos morreu ao ser atingida por uma bala perdida na noite de ontem, durante uma outra operação da Polícia Militar, desta vez na Vila Cruzeiro, subúrbio do Rio. Segundo a PM, os policiais estavam realizando uma operação para apreender armas e drogas, quando houve o tiroteio. Outras duas pessoas também foram atingidas. Uma outra criança de 9 anos teve ferimentos na perna e uma mulher foi atingida no braço. As vítimas foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas.