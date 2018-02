Operação em favela deixa 3 mortos na zona sul do Rio A operação da Polícia Civil no Morro Pavão-Pavãozinho, que atravessa os bairros de Ipanema e Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou ao menos três mortos, segundo informação oficial. Agentes da corporação apreenderam uma metralhadora e um fuzil M-16. Um dos mortos foi identificado como Claudenir Leandro Kremmer, de 31 anos, apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico na favela.