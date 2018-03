Operação em SP fiscaliza rodoviárias clandestinas A Subprefeitura da Sé, em conjunto com a Secretaria das subprefeituras, SPTrans, Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp), e as polícias civil e militar, junto com a Guarda Civil Metropolitana, deram início na manhã de hoje a uma operação para fiscalizar pontos comerciais que atuam como rodoviárias clandestinas. A operação visa combater o transporte irregular, com veículos clandestinos que viajam principalmente para o Nordeste do País. Serão vistoriados pelos fiscais da subprefeitura estabelecimentos comerciais que vendem os bilhetes de ônibus, mesmo sem licença para isso. Os locais flagrados em irregularidade serão multados e correm o risco de lacração. Os agentes da SPTrans e da Artesp farão a vistoria nos ônibus de fretamento. Aqueles que tiverem passageiros a bordo, com bilhete comprado, serão multados e apreendidos.