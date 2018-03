Operação investiga bando que explode caixas eletrônicos

Um suspeito foi detido quando fugia de uma residência, mas, segundo a PF, a operação ocorreu com o intuito de reunir provas materiais para futuros pedidos de prisão dos investigados. O suspeito e outro homem que foi preso ontem ao roubar uma farmácia em Ribeirão Preto seguem detidos e seriam integrantes da quadrilha.

As investigações ocorrem há seis meses e foram iniciadas pela PF após uma série de 22 explosões em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF), com o furto estimado de R$ 700 mil. "Por ser um banco federal, as investigações foram iniciadas pela PF, mas outros casos se juntaram à apuração", disse Flávio Reis, delegado da PF. Ele não informou o que foi apreendido na ação de hoje, mas, segundo a polícia, seriam provas, principalmente objetos, a serem confrontadas com imagens de câmeras de segurança que registraram as explosões e os furtos.

Segundo o delegado-chefe da PF em Ribeirão Preto, Lindinalvo de Almeida Filho, a expectativa é que em 15 dias sejam emitidos e cumpridos os mandados de prisão dos suspeitos de integrarem a quadrilha. "Com a ação de hoje, vamos fechar a teia e conseguir, assim, a prisão deles. Mas todos estão sendo monitorados", disse o delegado.