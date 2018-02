Operação no Morro do Salgueiro, no Rio, prende 5 Cinco pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, destes, quatro foram presos em cumprimento de mandado de prisão e outro foi detido em flagrante. Não há informação sobre troca de tiros.