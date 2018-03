Operação no Rio termina com quatro mortos e sete presos Quatro pessoas morreram e sete foram presas durante operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil nas favelas do Rola e do Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, nesta terça-feira, 27. Cerca de 30 policiais participaram da ação de combate ao tráfico de drogas e mapeamento das favelas.