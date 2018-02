Operação PF resgata oito crianças vítimas de pedofilia A Operação Tapete Persa, que desmantelou uma rede de pedofilia em nove Estados e no Distrito Federal na terça-feira, resgatou oito crianças entre 6 e 11 anos, três delas de São Paulo. Os suspeitos, todos com relação de poder sobre as vítimas, inclusive parentes, estão presos e podem pegar até 33 anos de prisão, com as agravantes. Um deles tem mais de 60 anos e outro abusou de duas meninas de 6 anos, com as quais produziu imagens pornográficas apreendidas pela Polícia Federal (PF).