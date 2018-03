Operação policial em morro do Rio deixa um morto Operação realizada no Morro Chapéu Mangueira, no Leme, na zona sul do Rio, na manhã de hoje, por policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Copacabana, com apoio do Grupamento de Ação Tática (GAT), deixou um morto e apreendeu uma escopeta calibre 12 e várias munições. De acordo com a Polícia Militar, seus homens foram ao local para verificar uma denúncia de tráfico de drogas e acabaram sendo recebidos a tiros. No revide, os policiais atingiram Marcos Pacheco dos Santos, de 27 anos, morador do Morro da Providência, no centro. Com ele, a polícia apreendeu a arma e as munições. Santos foi encaminhado ao Hospital Rocha Maia, em Botafogo, mas não resistiu aos ferimentos.