Operação prende 10 por tráfico, roubo e homicídio no RS Dez pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul contra tráfico de drogas, roubos e homicídios nas cidades de Viamão e Capivari do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A ação, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, cumpriu ainda 21 mandados de busca e apreensão.