Operação prende 15 PMs suspeitos de tráfico no RS A Operação Laçador, da Brigada Militar (a Polícia Militar gaúcha), em conjunto com o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, prendeu hoje 21 pessoas, entre elas 15 policiais militares, acusados de tráfico de armas e munições. Segundo a investigação, o grupo vinha agindo na região metropolitana de Porto Alegre. A Operação Laçador foi batizada com esse nome em virtude do alvo das investigações ser um homem de apelido "Gaúcho", que comercializava munições.