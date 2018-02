Operação prende 33 acusados de tráfico de droga no PR Policiais civis e militares prenderam 33 pessoas hoje em Curitiba, em municípios da região metropolitana e litoral do Paraná, acusadas de pertencerem a três quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas, principalmente crack. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) foi o responsável pela operação, apoiado pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) da polícia paranaense.