Operações da GM na A.Latina são obstáculo em acordo com a Fiat, diz FT As negociações da Fiat SpA com a General Motors Corp para criar uma gigante da indústria automobilística que incluiria a Opel/Vauxhall, a Saab e a Chrysler têm encontrado obstáculos na questão das operações latino-americanas da GM, informou o jornal Financial Times em sua edição desta quinta-feira.