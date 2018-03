Operações em morros do Rio terminam com oito mortos Oito supostos traficantes morreram e um ficou ferido hoje durante duas ações policiais no Rio de Janeiro. Na mais violenta delas, uma intensa troca de tiros entre agentes do 1º Batalhão de Polícia Militar (PM) e criminosos do Morro da Coroa, em Santa Teresa, no centro da cidade, seis homens morreram e um ficou ferido. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiram aos ferimentos. Mais cedo, no Morro do São Carlos, no Estácio, também no centro, dois supostos traficantes morreram durante ação da Polícia Civil com mais de cem homens de delegacias especializadas.