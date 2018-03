Operações ferroviárias mantêm pressão sobre ALL no 1º trimestre

A companhia informou nesta terça-feira uma queda de 78 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre ante igual período de 2013, totalizando 7,4 milhões de reais.

Excluindo os efeitos da baixa contábil das operações na Argentina, cuja concessão da ALL foi retomada pelo governo do país, o lucro teria sido de 7,7 milhões de reais no período, queda de quase 84 por cento na comparação anual.

Apenas em operações ferroviárias, principal unidade de atuação da ALL, a queda do lucro foi de 95 por cento, que junto com o recuo de 97,6 por cento do lucro do braço de logística rodoviária Ritmo, ofuscou salto de quase quatro vezes no resultado positivo da Brado, unidade de logística intermodal de contêineres.

O lucro líquido das operações ferroviárias foi de 1,5 milhão de reais, enquanto o da Brado somou 5,2 milhões e a Ritmo zerou seu lucro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No principal segmento de atuação da ALL, o volume transportado subiu 1,2 por cento na mesma base de comparação, enquanto a tarifa média teve alta de 8,7 por cento. Porém, os custos com serviços prestados subiram 7,1 por cento e as despesas operacionais tiveram alta de 14,4 por cento. Além disso, a unidade ampliou o resultado financeiro negativo em 22 por cento.

Considerando os números consolidados da ALL, a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 11,5 por cento, para 444,7 milhões de reais, beneficiada pela melhora nos resultados operacionais.

Às 10h48, as ações da ALL exibiam queda de 0,8 por cento, a 8,83 reais, enquanto o Ibovespa tinha desvalorização de 0,2 por cento.

O resultado saiu dias antes de assembleia de acionistas da ALL que deverá avaliar proposta de incorporação da empresa pela Rumo Logística, da Cosan. A reunião está marcada para a quinta-feira.

PORTOS MELHORES

A ALL afirmou que as perspectivas para os próximos trimestres são positivas, acrescentando que o cenário operacional nos portos, que pressionou os volumes de transportes e resultados no ano passado, estão melhores.

"Nossos investimentos durante o primeiro trimestre do ano e o início das operações em nosso terminal de Rondonópolis no terceiro trimestre de 2013 prepararam a companhia para transportar os volumes do pico de safra no segundo e terceiro trimestres de 2014", disse a ALL na divulgação de resultados.

"No segmento de grãos, as restrições de descarga enfrentadas nos principais terminais (TGG - Terminal de Granéis do Guarujá e T-XXXIX) foram eliminadas e estão operando na capacidade plena desde o início do ano", afirmou a companhia.

"Os terminais de açúcar no Porto de Santos também devem passar a operar em um maior nível de descarga, contribuindo para a eficiência do porto", completou.

Já para o segmento industrial, a companhia ressaltou que os volumes devem ser beneficiados pela Brado e pelos volumes da fábrica de celulose da Eldorado, no Mato Grosso do Sul.