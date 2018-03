Operações policiais apreendem 4 t de maconha no PR Cerca de quatro toneladas de maconha foram apreendidas em duas operações independentes realizadas nos dois últimos dias pela Polícia Federal (PF) de Cascavel e pela Polícia Civil do Paraná. Em uma das intervenções, a PF apreendeu um avião monomotor, em Medianeira, no sudoeste do Estado, que teria sido utilizado para trazer uma tonelada da droga do Paraguai. Já a Polícia Civil encontrou três toneladas da droga em Itaipulândia, na região de Foz do Iguaçu. A apreensão feita pela PF aconteceu na noite de ontem, quando um caminhão foi detido em Moreira Sales, no noroeste do Paraná. No meio de sacos de fécula de mandioca, os policiais encontraram pouco mais de uma tonelada de maconha. A droga seria levada para São Paulo. O motorista Francisco da Silva, de 36 anos, foi preso. Os policiais descobriram que a maconha foi trazida do Paraguai por um avião. A aeronave foi encontrada na manhã de hoje em um galpão de uma propriedade rural em Medianeira. Para trazer os 1.055 quilos da maconha, o piloto precisou fazer três viagens e pousou em pistas diferentes. O piloto e proprietário Ari Bernardi Júnior, de 27 anos, foi preso em Foz do Iguaçu. Também pela manhã, a Polícia Civil apreendeu três toneladas de maconha em Itaipulândia. De acordo com o delegado do Núcleo de Repressão ao Tráfico de Drogas, Marco Antônio Góes, a droga estava escondida no meio do mato, próxima ao Porto Lindamar. Ela estava embalada em sacos de aproximadamente 30 quilos cada. Ninguém foi preso.