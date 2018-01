Operadora americana quer vender linhas de celular 'no atacado'

Uma pequena empresa de telecomunicação norte-americana, a TerreStar, pode ser a responsável por uma guinada no mercado de telefonia celular nos Estados Unidos, o que afetaria o modo de produção do mundo todo. A companhia vai participar de um leilão público por redes sem fio em janeiro próximo, mas, diferente das demais concorrentes, a TerreStar pretende fazer algo que nunca se ouviu falar no setor: vender celulares e linhas sem fio no atacado. De acordo com a revista Business Week, o mesmo já é feito na venda de fibra-ótica pelas empresas Level 3 Communications e Global Crossing (GLBC). Os serviços seriam prestados em todo o território americano a empresas de telefonia celular, de tecnologia, órgãos governamentais e outras entidades interessadas em redes celular. Representantes da TerreStar e de outras empresas pequenas de telecomunicações, como Frontline e Mobile Satellite Ventures, se encontraram nas últimas semanas com oficiais da Comissão Federal de Comunicações e sinalizaram a participação ou até união de forças no leilão público. A criação potencial de uma nova geração de serviços de telefonia poderia abrir uma indústria dominada historicamente pelas gigantes AT&T, Sprint Nextel e Verizon Wireless (joint venture da Verizon Communications com a Vodafone). A disputa também deve ter outros "iniciantes", como Google, líder em buscas na internet, ou até a Apple, fabricante de aparelhos. A TerreStar espera participar do leilão se conseguir um aporte financeiro, de acordo com uma fonte da indústria de telecomunicações. A companhia desenvolveu um smartphone do mesmo tamanho do Motorola Q e contratou empresas como Nokia-Siemens, IBM e Cisco Systems para serviços de rede e infra-estrutura.