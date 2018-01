Operadora anuncia planos de até R$ 2,6 mil para iPhone 3G

A Claro inicia nesta sexta-feira as vendas do iPhone 3G, cujos preços para o modelo de 8GB subsidiado oscilarão entre R$ 1.000,00 e R$ 1.699,50, dependendo do plano de telefonia contratado. Os valores do aparelho com capacidade de armazenamento de 16GB serão de R$ 1.300,00 a R$ 1.999,50 no Estado de São Paulo. Sem o subsídio, o iPhone de 8GB custa R$ 1.999,00 e o de 16GB, R$ 2.299,00. Os clientes de planos pré-pagos terão de pagar R$ 2.299,00 e R$ 2.599,00 pelos aparelhos de 8GB e 16 GB. Veja também: Software para iPhone permite colocar tags no mundo real Com HTC G1, Google entra na concorrência com o iPhone iPhone 3G é eleito aparelho eletrônico do ano na Inglaterra Entre as opções de planos, subsídios e descontos para as formas de pagamentos, o cliente da Claro pode desembolsar de R$1000 a R$2599 para ter um iPhone 3G, sem contar os valores gastos com os planos de serviço, que variam de R$59,94 a R$137,90 reais mensais. A operadora de celular firmou com os cartões American Express (Bradesco) uma parceria por meio da qual o aparelho poderá ser parcelado em até 24 vezes sem juros. Dentre as condições de pagamento e preços anunciados pela Claro, este é o mais em conta. Quem optar por esta forma de pagamento ganhará descontos mensais no valor da franquia que, somados, podem chegar a uma economia de até R$ 999 ao fim do período, no caso de se contratar o Claro iPhone 400. Este plano tem franquia mensal de R$ 137,90, mas com a promoção durante 24 meses vai para R$ 96,27 mensais. Nessa situação, o desembolso mensal pelo aparelho fica em R$ 41,67, fora o custo mensal do plano de telefonia, e o valor final pago pelo cliente passa de R$ 1.999,00 para R$ 1.000,00. A Claro criou outros dois planos para o celular da Apple: um de 200 minutos e outro de 300 minutos. Os valores destas franquias variam de R$ 84,90 a R$ 114,90 mensais, respectivamente, mas saem mais baratos (R$ 59,94 e R$ 81,61) durante os primeiros 12 ou 24 meses, dependendo da escolha do cliente em parcelar na Claro ou na American Express. Nenhum dos planos oferece pacote com navegação livre pela rede 3G, e limitam a navegação com uma quantidade pré-estabelecida de transferência mensal de dados. As pessoas que se cadastraram no site da Claro para receber informações sobre o lançamento e, em contato realizado pela Claro, confirmaram o interesse na compra do iPhone 3G, estarão entre os primeiros a adquirir o celular. "O iPhone 3G possibilitará novas experiências em tecnologia e mobilidade. E é isto que desejamos: que os clientes da Claro possam escolher o que há de mais inovador em comunicação móvel", afirmou o presidente da Claro, João Cox, em nota. O aparelho da Apple estará disponível em 25 lojas próprias da Claro distribuídas pelo País, nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Recife, Fortaleza, Vitória, Belém, Manaus. O aparelho funciona em todas as freqüências 3G da Claro - 850 Mhz e 2.100 MHz. A Vivo, que também vai lançar o iPhone no Brasil, ainda não informou o preço que vai cobrar pelo aparelho e pelos planos de serviços.