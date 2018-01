Operadora chinesa oferece cerveja grátis para novos clientes Em um movimento que levaria as operadoras brasileiras à bancarrota, a operadora China Unicom iniciou uma promoção inusitada para atrair novos clientes na cidade de Suqian: a empresa oferece um pacote com doze cervejas para novos assinantes de um pacote de serviços de 100 yuans. Em resposta a isso, a China Mobile também está oferecendo uma promoção similar. O expediente de ofertas promocionais é muito comum na China, país onde as tarifas de celulares são controladas pelo governo. Promoções semelhantes já envolveram toalhas, óleo de cozinha e até guarda-chuvas.