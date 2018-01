Operadora chinesa usará tecnologia Nokia em rede celular 3G A operadora China Unicom planeja lançar um serviço GPRS com tecnologia da Nokia a partir de janeiro de 2007, como parte de sua transição para um serviço de telefonia celular de terceira geração (3G), informou nesta quinta-feira, 23, o jornal "China Daily". O operadora e a Nokia iniciaram nesta semana os testes de um dos novos serviços, o EGPRS (também chamado de Edge). A tecnologia móvel digital reforça as redes 2G e 2,5G, podendo ser modernizada até as redes de 3ª geração (os serviços Edge permitem transmitir dados por redes sem fio com maior rapidez). O EGPRS, já em operação em 25 países, como Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos, pode ser usado para acesso à internet, serviços de vídeo e outros produtos multimídia devido a sua maior capacidade. "Os assinantes poderão usar o telefone celular para mandar cartões eletrônicos, pagar pequenos valores como tarifas e mandar e-mails", explicou Zeng Yiqun, do centro técnico da Nokia na China.