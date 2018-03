Operadora do McDonald's vê piora no resultado operacional no Brasil no trimestre

Entre janeiro a março, a geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 45,5 milhões de dólares, recuo de 17,3 por cento ante igual período do ano passado.

Segundo a companhia, o resultado refletiu o aumento do custo da carne, que subiu mais cedo que a empresa havia previsto. Também houve pressões relacionadas à folha de pagamento, ligadas principalmente às exigências da legislação trabalhista no mercado brasileiro, disse a Arcos Dorados.

Quando considerado apenas o resultado orgânico, que exclui o impacto cambial e um ganho de provisionamento no trimestre, a queda no Ebitda ajustado foi de 5,9 por cento no país.

A receita, por sua vez, diminuiu 7 por cento sobre um ano antes, a 428,6 milhões de dólares, afetada sobretudo pela depreciação do real no período. Sem esse efeito, o avanço orgânico do faturamento foi de 9,9 por cento.

As vendas comparáveis, que consideram apenas os restaurantes abertos há mais de 13 meses, avançaram 3,4 por cento no primeiro trimestre, impulsionadas principalmente por atividades promocionais.

"Apesar de um ambiente de consumo brando, o tráfego permaneceu relativamente estável no ano-a-ano", disse a Arcos Dorados na divulgação de resultados.

A companhia citou a contribuição positiva de iniciativas como a inclusão do sanduíche Triplo Cheeseburger na sua plataforma de preços mais baixos no Brasil, além da introdução da campanha de "Copos Campeões", ligada à Copa do Mundo de futebol.

A empresa encerrou o trimestre com 816 restaurantes no país, 81 a mais que em igual período do ano passado, sendo que cerca de metade das novas unidades correspondem a lojas em edifícios que contam exclusivamente com uma lanchonete do McDonald's.

O presidente-executivo da companhia, Woods Staton, chegou a afirmar à Reuters que a expansão nesse formato faz parte da estratégia da rede, para que não dependa excessivamente de dinâmicas e custos associados ao consumo em centros fechados, ganhando a possibilidade de explorar vendas por drive-thru, por exemplo.

No resultado consolidado, que inclui os 20 países na América Latina e Caribe onde a Arcos Dorados opera, a companhia teve prejuízo líquido de 20,6 milhões de dólares no primeiro trimestre, ante perda de 6,6 milhões de dólares um ano antes, impactada por piora no resultado operacional.

A receita geral chegou a 915,5 milhões de dólares no período, queda de 6,3 por cento na comparação anual. Em moeda constante, o avanço nessa linha foi de 12,9 por cento, apontou a Arcos Dorados.

(Por Marcela Ayres)