Operadora lança iPhone por R$ 699

Outra operadora entrou na disputa pelos consumidores ávidos por adquirir um dos aparelhos mais cobiçados dos últimos tempos. A Tim começa a vender o iPhone 3G a partir desta sexta-feira, 12. Veja também: Wal-Mart venderá iPhones por US$ 99, diz jornal iPhone 3G com internet ilimitada custa R$ 3.877 ao ano Operadora anuncia planos de até R$ 2,6 mil para iPhone 3G iPhone: Vivo chega com preço menor e lote maior que a Claro Vídeo: iPhone chega oficialmente ao Brasil O preço do celular da Apple depende dos planos e da capacidade do aparelho, que pode ser de 8 GB ou de 16 GB. A opção em que o iPhone 3G sai pelo menor preço é no Plano TIM 500, que tem 1 GB de transferência mensal e no qual o aparelho de 8 GB sai por R$ 699. O iPhone mais caro pela TIM é de 16GB e custa R$ 1599, num pacote que sai por R$ 93 mensais e inclui 200 Mb de tráfego de dados por mês.