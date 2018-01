Operadora Oi registra tráfego de 32 terabytes em 10 dias de Mundial

O volume de dados foi consumido pelos cerca de 20 mil profissionais de mídia credenciados de 113 países para cobrir o evento no país.

O volume de informações equivale a 9 milhões de fotos em alta resolução ou 35 milhões de fotos em resolução normal, segundo a empresa. "Essa marca já supera o total de dados trafegados nas redes da Copa de 2010 durante toda a competição, fazendo desta a Copa mais conectada da história", disse a empresa em comunicado.

A Oi foi selecionada pela Fifa para fornecer conexão de Internet e serviços corporativos de telecomunicações nos 12 estádios e locais de transmissão para os profissionais de mídia credenciados que fazem a cobertura de imprensa, além de atender a própria Fifa em suas demandas de telecomunicações.

A operadora observou durante a Copa o fenômeno da multiconexão, quando um único usuário conecta-se com dois a três dispositivos ao mesmo tempo, em função da utilização simultânea de computadores, tablets e smartphones.

"Assim, durante os dez primeiros dias, 152 mil dispositivos se conectaram na rede Wi-Fi exclusiva para a mídia nos 12 estádios", disse a empresa.

A Oi também verificou expansão de tráfego na comparação com a Copa das Confederações de 2013, evento para o qual também forneceu serviços. Durante todos os 15 dias da competição realizada no Brasil no ano passado, o volume de dados trafegados na rede da companhia para a mídia foi de 7 terabytes.

(Redação Rio de Janeiro)