Operadora VoIP promete chamada DDD a preço de ligação local Com uma tarifa prometida de R$ 0,18 por minuto nas ligações telefônicas entre 1700 cidades brasileiras, a CMSW Telecom quer conquistar mais usuários para seu serviço de VoIP (Voz sobre IP) erme.Phone. A tarifa é válida entre ligações para telefones fixos. Segundo a empresa, até agora há 150 mil usuários fixos dos serviços do erme.Phone. "Este é um diferencial para os nossos clientes, que podem falar por mais tempo, com tarifa fixa independente do horário", explica Orli Machado, presidente da CMSW Telecom. Além disso, as ligações para celulares custam apenas R$ 0,79 para qualquer operadora, nas cidades cobertas pelo ponto de presença da empresa.