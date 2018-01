Operadoras aproveitam e lançam toques de celular personalizados Com a portabilidade numérica, as operadoras de celular finalmente resolveram criar tons de chamada especiais para os clientes saberem se o número da pessoa para qual está ligando é da empresa ou não. Isso porque as chamadas entre números de uma mesma operadora são bem mais baratos. Como saber se um de seus amigos, que você achava que tinha um celular da Vivo e pagava menos para falar com ele, mudou para a Tim, por exemplo? Entre as empresas que operam em São Paulo, a Vivo, a Oi e a Aeiou não terão toques especiais, mas a consulta dos números pode ser feita no site ou pelo atendimento telefônico. A Claro e a Tim terão seus tons de chamadas próprios para avisar os clientes que o número é da mesma operadora. Ele pode ser ouvido no site das empresas. Também há como fazer a consulta pela internet ou na central telefônica de cada operadora. A medida chega em um bom momento e ajudará muito os usuários de celular porque, com o aumento das linhas de telefones no País, já não era tão fácil assim identificar a operadora da pessoa apenas checando o número. Por exemplo, números da Vivo que antes só começavam com 95 a 99, de um tempo para cá ganharam os prefixos 71 a 75, 63 ou entre 7097 e 7099. Na Claro, cujos números eram só entre 91 e 94, também ampliaram para 76, 89, e entre 7063 e 7086, e 8840 e 8899. Está vendo só a bagunça? Ainda têm os números da Tim, de 81 a 87 e de 7011 a 7038. Imagina então quando a região da Grande São Paulo ganhou mais duas novas operadoras, a Oi e a Aeiou, no ano passado, que passaram a usar prefixos com início 8 e 7 também. Já não dava mesmo para memorizar todos esses prefixos. O toque especial já era um serviço mais que necessário para orientar os clientes, mas que, com a portabilidade se tornou ainda mais urgente. As operadoras de telefone fixo não terão toques especiais, mas disponibilizam a consulta de números em seus sites e por telefone. F.S. Detalhes COMO SABER SE UM NÚMERO É DA SUA OPERADORA AEIOU | Não terá toque. Consultas no site www.meuaieou.com.br ou pelo número 1059. CLARO | Toque especial pode ser ouvido no site www.escolhaclaro.com.br. Há como checar os números no site ou enviando mensagem para 150. OI | A operadora ainda não definiu se terá toque especial. Consultas no site www.oi.com.br. TIM | Toque, disponível no site www.tim.com.br, vale para fazer DDD com código 41. Consultas no mesmo endereço. VIVO | Não terá terá toque especial. Consultas de número na página www.vivo.com.br/portabilidade