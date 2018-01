Operadoras de celular vão concorrer por rede 3G em dezembro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) marcou para 18 de dezembro o leilão das licenças da terceira geração (3G) da telefonia celular. As regras definitivas da licitação foram aprovadas nesta quarta-feira, 17, pelo conselho diretor da Anatel e divulgadas pelo conselheiro José Leite Pereira Filho. O edital da 3G, que será publicado na próxima terça-feira, dia 23, trará os preços individuais de cada licença. Segundo Leite, o preço mínimo total das licenças é de R$ 2,8 bilhões. A entrega das propostas e da documentação das empresas em participar da disputa foi marcada para 11 de dezembro. Os contratos com as empresas vencedoras serão assinados em janeiro do próximo ano. A Anatel estabeleceu uma série de metas mas a intenção é que, ao final de oito anos, 3,6 mil municípios brasileiros tenham a cobertura de 3G. A Anatel licitará quatro licenças em cada uma das onze áreas de operação.