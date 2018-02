Operadoras de saúde dizem que vão recorrer de suspensão As entidades que representam as operadoras de saúde reagiram rapidamente à suspensão das vendas de planos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), anunciada nesta quarta-feira, 13. A Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), à qual estão ligadas 245 operadoras, se manifestou contrariamente à metodologia usada pela ANS, cobrou transparência e anunciou que entrou com recurso em defesa de seus associados, sob apreciação do STJ e do STF.