Operadoras não querem arcar com custo da portabilidade O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Telefonia Celular (Acel), Ércio Villi, disse que as operadoras do setor ainda estão avaliando o quanto deverão investir para implantar a portabilidade, que permitirá ao usuário manter o mesmo número de telefone quando mudar de operadora. Villi sugeriu que os custos da mudança poderiam ser divididos entre os usuários, pois, segundo ele, não cabe às empresas pagar essa conta. "Estamos falando em uma centena de milhões de reais", observou o presidente da Acel, que participa de audiência pública sobre o assunto na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O investimento, segundo Villi, terá de ser feito para mudar os sistemas de gestão de tráfego das ligações, de suporte de operação, de metodologia de acompanhamento de chamadas e de faturamento. As operadoras questionam de onde sairá o dinheiro que será gasto na mudança e argumentam que não existe na legislação de telecomunicações a obrigação de que as empresas arquem com esses custos. Villi citou o exemplo dos Estados Unidos, onde o custo da portabilidade foi rateado entre todos os usuários, que pagaram uma taxa mensal por um período de três a cinco anos. Villi sugeriu também que as novas regras não significariam grande mudança para o usuário, porque, segundo ele, a migração do assinante de uma operadora para outra já é de 20%. "Ninguém deixa de mudar de empresa por causa do número", afirmou.