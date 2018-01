Operadoras oferecem serviços de e-mail e GPS As operadoras de celular também oferecem alguns serviços para quem usa smartphone. Só que os serviços não são tão variados, têm preços altos e são mais voltados para clientes empresariais do que o consumidor final. Mas os pacotes podem ser vantajosos para quem não tem paciência de configurar o smartphone e de instalar programas "na marra". A Vivo e a Claro têm um serviço de e-mail especial. Você cadastra sua conta – da empresa ou o pessoal – e a operadora envia direto para o seu aparelho cada e-mail novo assim que ele chegar. Mas, claro, seu servidor de e-mail precisa ser compatível com o acesso remoto POP. Na prática, esse serviço não é tão diferente da função de e-mail do próprio smartphone (leia no texto desta página). O que muda é que, como os e-mails são enviados pela operadora, você não paga o tráfego de dados. Isso acontece porque você não baixa as mensagens do servidor quando faz o login. Os e-mails vão direto para você, pouco tempo depois de chegarem no servidor. Na Vivo, o serviço chama Smart Mail POP e custa R$ 69,90 por mês. O preço inclui acesso ilimitado à internet pelo smartphone. Você pode navegar o quanto quiser e sai mais barato do que pagar por um dos planos de dados da operadora. O serviço de e-mail da Claro é o Intellisync, que é mais voltado para clientes corporativos. Se você quiser usar o e-mail da sua empresa, instala um programa nos servidores da companhia. Depois, além de receber os e-mails, você sincroniza arquivos dos computadores da empresa com o smartphone. O Intellisync custa a partir de R$ 55 por mês (10MB de tráfego). A Tim não tem um serviço de e-mail próprio. Mas a operadora oferece um guia de mapas de 70 cidades no Brasil para quem compra um dos modelos BlackBerry com GPS, que serve para pesquisar endereços, criar rotas e encontrar hotéis, restaurantes, etc. Custa R$ 19,90 por mês. Para as empresas, a Tim tem um pacote chamado e-vendas Móvel. Com ele, as empresas vendem seus serviços e produtos usando um programa instalado no smartphone que se integra ao seu sistema. F.S.