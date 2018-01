Operários trabalhavam em excesso em fábrica de iPods Quando a empresa chinesa Foxconn, subsidiária da taiwanesa Hon Hai Precision, passou a enfrentar acusações de jornadas de trabalho acima do normal, a Apple precisou encarar um sério problema de relações públicas. A investigação foi realizada depois que uma reportagem do jornal The Mail on Sunday afirmou que fábricas chinesas do iPod submetiam seus funcionários a longas jornadas, baixos salários e condições "de trabalho escravo". A matéria alegava que os trabalhadores chegavam a ganhar US$ 50 por mês. Acusada de ignorar as condições de trabalho na linha de montagem de um de seus produtos mais populares, a Apple iniciou uma investigação nos procedimentos da Foxconn e concluiu que a empresa não obedecia às normas de trabalho estabelecidas pela companhia. Mas, em um comunicado, a empresa informou que houve casos em que as horas extras dos funcionários foram voluntárias. "Não encontramos indícios de jornada forçada", disse a Apple. Mesmo assim os funcionários trabalhavam mais de 60 horas por semana e mais de seis dias consecutivos. A empresa afirmou ainda que irá pressionar o seu fornecedor para que estes problemas não se repitam, garantindo condições seguras para os funcionários envolvidos na montagem dos iPods. (Com Agências Internacionais)