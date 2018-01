OPINIÃO DE QUEM USA Camila Alves Gerente de loja "Adorei o novo Messenger. As conversas por vídeo ficaram mais estáveis. Além de não travar mais a máquina como antes, o atraso no envio da imagem diminuiu. Para mim é ótimo, pois converso muito com meus pais, que moram no interior. Também aproveito para matar as saudades dos meus cachorros pela webcam. Graças ao mensageiro descobri outros serviços online, como o calendário e programas como o Windows Mail, mas ainda estou descobrindo as novidades" Nana Haynes Designer de jóias "Usei o novo Messenger por dois dias pela coceira de experimentar algo novo. Gostei das cores, mas não recomendo que instalem. A novidade mais legal são os alertas do que os seus contatos estão fazendo, mas para quem já é acostumado ao Twitter não vai interessar. Você precisa estar com o Messenger aberto e só vê os alertas de quem já está na sua lista. Tenho uma sugestão para a Microsoft: criar uma entrada na janela principal para que a gente poste dali o que quiser, mandando automaticamente para todo mundo online. Quem quiser comentar abre uma janela de bate-papo."