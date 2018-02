Oposição da Ucrânia quer convocar greve geral

"Nós tomamos uma decisão de consenso de formar uma sede nacional de resistência e já começamos os preparativos para uma greve geral em toda a Ucrânia", disse a jornalistas o ex-ministro da área econômica Arseny Yatsenyuk, um dos três líderes da oposição.

Ele afirmou que os partidos da oposição buscam a renúncia do atual governo e uma antecipação das eleições presidencial e parlamentar, de maneira a forçar a saída do presidente do Viktor Yanukovich.

(Reportagem Pavel Polityuk; Edição de Andrew Roche)