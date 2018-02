Oposição italiana pressiona Berlusconi por relação com mulher

"Um político tem o dever responder e o dever de dizer a verdade", disse Dario Franceschini, presidente do Partido Democrático, de oposição, durante uma reunião no norte da Itália.

O coração da controvérsia é a natureza da relação de Berlusconi com Noemi Letizia, uma aspirante a modelo cuja a festa de aniversário de 18 anos, em Nápoles, contou com a presença de Berlusconi, além de ser o motivo central do pedido de divórcio de sua mulher.

O jornal La Repubblica, o segundo maior da Itália, publicou em 14 de maio 10 questões que o premiê italiano de 72 anos poderia responder sobre a natureza da sua relação com a jovem.

Franceschini disse que o jornal acusou Berlusconi de discrepância em suas declarações e insistiu para ser transparente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Aqueles que têm responsabilidades políticas devem aceitar que suas vidas são um raio-x, porque é assim em qualquer lugar", disse Franceschini a jornalistas.

O porta-voz de Berlusconi, sub-secretário do gabinete Paolo Bonaiuti, disse em comunicado que a oposição está se "apegando a fofocas" com a intenção de afetar a coalizão de centro-direita de Berlusconi antes das eleições europeias no próximo mês.