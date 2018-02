Oposição pede saída imediata de Lupi do Ministério do Trabalho A oposição reforçou nesta quinta-feira os pedidos para que o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, seja demitido, após a decisão da presidente Dilma Rousseff de mantê-lo no cargo, contrariando recomendação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República de exonerá-lo.